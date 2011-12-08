Суддя сидить над ліжком Тимошенко вже дев’яту годину

Вже дев’яту годину у камері екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО триває виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Слідчі СБУ намагаються домогтися ще одного арешту лідера опозиції – тепер у справі ЄЕСУ», - підкреслюється в повідомленні.

За даними «Батьківщини», за весь цей час суддя Андрій ТРУБНІКОВ не задовольнив жодного клопотання захисту.

Зокрема, він відмовився припинити судовий розгляд у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та не задовольнив клопотання про допуск преси на засідання.

Під СІЗО перебувають народні депутати, журналісти та прихильники Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому на прилеглій до СІЗО території не вмикають ліхтарі, хоча зазвичай у цей час вони вже освітлюють вулицю. Це значно ускладнює роботу журналістів, оскільки важко побачити, хто заходить і виходить з ізолятору, зазначили в партії.

Як повідомлялося, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у камері Лук’янівського СІЗО.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не дозволяє їй навіть пересуватися.