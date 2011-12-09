Суд амністував Корнійчука

Печерський районний суд Києва амністував колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила головуюча в судовому процесі суддя Оксана ЦАРЕВИЧ, задовольнивши таким чином відповідне клопотання Є.КОРНІЙЧУКА та його адвокатів.

Як зазначено в рішенні суду, з матеріалів справи слідує, що підсудний обвинувачується у скоєнні злочину середньої та малої тяжкості, має трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Крім того, не зважаючи на те, що підсудний Є.КОРНІЙЧУК не визнав своєї провини за будь-яких підстав, суд зобов`язаний застосувати закон про амністію. Вивчивши матеріали справи, йдеться далі в рішенні, суд приходить до висновків про необхідність закриття кримінальної справи і звільнення Є.КОРНІЙЧУКА від кримінального переслідування на підставі амністуючих факторів.

Також суд вирішив залишити без розгляду вимоги позивачів про відшкодування їм збитків у сумі 6 млн. 638 тис. грн., завданих Є.КОРНІЙЧУКОМ, і звертає увагу позивачів, що відшкодування збитків вони можуть добиватися у порядку цивільного судочинства, подавши відповідний цивільний позов.

Також своїм рішенням суд стягнув на користь науково-дослідницького інституту Міністерства юстиції з Є.КОРНІЙЧУКА 460 грн. за експертизи, які проводилися цим інститутом.

Рішення суду може бути оскаржене протягом семи діб в апеляційному суді м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику керівника Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

Разом з тим 30 листопада Генеральна прокуратура України змінила Є.КОРНІЙЧУКУ статті звинувачення на більш м`які.

Зокрема, сторона звинувачення попросила суд змінити кваліфікацію злочину, скоєного Є.КОРНІЙЧУКОМ, з ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків), ч.2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України на ч.1 ст.365 і ч.1 ст.366, за що передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Перекваліфікацію злочину представник прокуратури пояснив тим, що під час досудового слідства не було доведено причинно-наслідковий зв`язок дій Є.КОРНІЙЧУКА з завданою ним шкодою.

7 грудня адвокати Є.КОРНІЙЧУКА звернулися до суду з проханням амністувати їхнього підзахисного і закрити його справу.