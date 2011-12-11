Комуністи вимагають для Ющенка вищої міри покарання
16:44, 11 грудня 2011Політика
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Заради майбутнього дітей
ЛідерКПУПетроСимоненкозакликаєпровеститрибуналнадекс-президентомВіктором Ющенкомзаорганізаціюаферинавколо"Лікарнімайбутнього".
Про цевінзаявив,виступаючинаIVз'їздіВсеукраїнськогосоюзу жінок-трудівниць"Замайбутнєдітей України"."Явважаю, що необхіднопровести такийтрибуналі винестиЮщенку якомога більшжорсткийвирок,аждовищої міри,заорганізацію цієїбрудноїафери", -цитуєУкраїнськаправда.
Якповідомлялося, раніше вблагодійномуфонді"Дитячалікарнямайбутнього" заявили,що благодійнікоштинабудівництво лікарнівикористовуються виключно зацільовимпризначенням,а бюджетнихкоштів упроектізадіяно небуло.
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