Комуністи вимагають для Ющенка вищої міри покарання

Заради майбутнього дітей

ЛідерКПУПетроСимоненкозакликаєпровеститрибуналнадекс-президентомВіктором Ющенкомзаорганізаціюаферинавколо"Лікарнімайбутнього".



Про цевінзаявив,виступаючинаIVз'їздіВсеукраїнськогосоюзу жінок-трудівниць"Замайбутнєдітей України"."Явважаю, що необхіднопровести такийтрибуналі винестиЮщенку якомога більшжорсткийвирок,аждовищої міри,заорганізацію цієїбрудноїафери", -цитуєУкраїнськаправда.



Якповідомлялося, раніше вблагодійномуфонді"Дитячалікарнямайбутнього" ​​заявили,що благодійнікоштинабудівництво лікарнівикористовуються виключно зацільовимпризначенням,а бюджетнихкоштів упроектізадіяно небуло.

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