Комуністи вимагають для Ющенка вищої міри покарання

16:44, 11 грудня 2011
Політика
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Заради майбутнього дітей

ЛідерКПУПетроСимоненкозакликаєпровеститрибуналнадекс-президентомВіктором Ющенкомзаорганізаціюаферинавколо"Лікарнімайбутнього".

Про цевінзаявив,виступаючинаIVз'їздіВсеукраїнськогосоюзу жінок-трудівниць"Замайбутнєдітей України".вважаю, що необхіднопровести такийтрибуналі винестиЮщенку якомога більшжорсткийвирок,аждовищої міри,заорганізацію цієїбрудноїафери", -цитуєУкраїнськаправда.

Якповідомлялося, раніше вблагодійномуфонді"Дитячалікарнямайбутнього" ​​заявили,що благодійнікоштинабудівництво лікарнівикористовуються виключно зацільовимпризначенням,а бюджетнихкоштів упроектізадіяно небуло.

 

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