Власенко: Тимошенко Януковичу живою не потрібна

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко боїться за своє життя, заявив її адвокат Сергій Власенко. Він не виключив, що стосовно неї "можуть бути застосовані дії, в результаті яких вона помре".

"Є висока частка ймовірності, і я в цьому переконаний, що влада робить все не для того, щоб вбити її, а для того, щоб вона померла сама", - сказав Власенко в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Україна".

За його словами, у Тимошенко діагностовано проблеми зі спиною, які супроводжуються постійним больовим синдромом, і в такому стані вона перебуває вже більше місяця.

"Юлія Володимирівна боїться за своє життя. Вона прекрасно розуміє - Віктору Януковичу живою вона не потрібна. Ні на волі, ні в тюрмі", - заявив адвокат.

"Поки все виглядає таким чином, що в якийсь момент вийде президент Янукович зі світлим від радості обличчям і скаже: "Я дуже шкодую, але вона померла", - додав він.

Нагадаємо, стан здоров`я Тимошенко погіршився наприкінці жовтня. Повідомлялося, що вона не може самостійно ходити. Зараз Тимошенко перебуває в одній з палат медико-санітарної частини Лук`янівського СІЗО.

Через це 8 грудня відбулося виїзне засідання суду просто в камері Тимошенко, на якому її було заарештовано вдруге. За словами Власенка, "Тимошенко арештовано безстроково, назавжди".

ТСН