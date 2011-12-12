Комуністи вже вибрали місто, де поставлять ще одного Сталіна

За відшкодовані за рішенням суду членами організації «Тризуб» кошти Запорізький обком Комуністичної партії України планує встановити пам`ятник Сталіну в Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву поширила сьогодні прес-служба Запорізького обкому КПУ з посиланням на другого секретаря Запорізького ОК КПУ Олександра ЗУБЧЕВСЬКОГО. (Засуджені сьогодні в Запоріжжі члени ВО «Тризуб» у справі про спилювання голови пам`ятника Сталіну повинні будуть компенсувати КПУ всі витрати, пов`язані зі створенням пам`ятника Сталіну, – 109 тис. грн. – УНІАН).

«Тепер «тризубівцям» необхідно оголошувати всеукраїнський збір коштів на створення нового пам`ятника Й.Сталіну. Ми неодмінно за рахунок їхніх грошей створимо пам`ятник і передамо його у вигляді подарунка волинським комсомольцям. Саме волинські комсомольці одними з перших на початку цього року відгукнулися на наш заклик зі збору грошей для відновлення пам`ятника. У м. Луцьк пам`ятник Сталіну виглядатиме абсолютно доцільно з історичної точки зору, оскільки саме Сталін приєднав західноукраїнські землі до України», – цитує прес-служба заяву О.ЗУБЧЕВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив вирок у справі членів ВО «Тризуб» імені Степана Бандери, яких обвинувачували у пошкодженні пам`ятника Сталіну.

Романа ХМАРУ, Юрія ПОНОМАРЕНКА і Василя АБРАМОВА засуджено до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, Олексія ЗАНУДУ – до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки, Віталія ВИШНЮКА і Пилипа ТАРАНА – до обмеження волі на 3 роки з випробувальним терміном 1 рік, Анатолія ОНУФРІЙЧУКА, Василя ЛАБАЙЧУКА і Едуарда АНДРЮЩЕНКА – до 2 років позбавлення волі з річним випробувальним терміном.

Суд також зобов`язав «тризубовців» відшкодувати вартість пам`ятника – понад 109 тис. грн.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну (де-юре – мала архітектурна форма) було встановлено 5 травня 2010 року в центрі Запоріжжя - на території Запорізького обкому Компартії України. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили скульптуру, відрізавши їй голову. Згодом відповідальність за здійснення даного діяння узяло на себе ВО «Тризуб».

У ніч на 1 січня 2011 р. на території Запорізького обкому КПУ стався вибух, що повністю зруйнував пам`ятник Сталіну і пошкодив саму будівлю обкому, у зв`язку з чим було порушено кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту.

За звинуваченням у спилюванні голови від пам`ятника Сталіну правоохоронці затримали 9 членів ВО «Тризуб», більшість з яких знаходилися під вартою з початку січня до 13 квітня 2011 р.

Запорізькі комуністи вимагали стягнути з членів ВО «Тризуб» понад 430 тис. грн. матеріального і морального збитку.

7 листопада 2011 року Запорізький обласний комітет КПУ встановив новий пам`ятник Сталіну.