Юрист, який представляв Нафтогаз у суді, став на бік Тимошенко

Колишній начальник управління претензійно-позовної роботи НАК «Нафтогаз України» Ігор КОСТЬ, який представляв компанію у «справі Тимошенко», заявляє, що пред`явлені лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО збитки у розмірі 1,5 млрд. грн. у даних бухгалтерського обліку компанії відсутні.

Про це І.КОСТЬ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «збитки виникають тоді, коли один суб`єкт господарської діяльності закуповує у другого якийсь товар за ринковою ціною і продає цей товар: збитки виникають тоді, коли ціна закупівлі більше від ціни продажу, і збитки завжди відображаються в даних бухгалтерського обліку… Але такої ситуації у нас немає».

При цьому І.КОСТЬ зазначив, що «про збитки можна говорити лише тоді, коли буде встановлено факт, що хтось завищив або занизив. Такого факту не встановлено. Такої методики, за якою розрахувала Генеральна прокуратура, і з цим погодився суд, не існує для визначення збитків».

«Заявляю ще раз, збитки у такій формі, у такому порядку, які обчислені і представлені… у даних бухгалтерського обліку «Нафтогазу» не існують», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років ув‘язнення за перевищення посадових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, заподіяний НАК «Нафтогаз України», у розмірі 1,516 млрд. грн. (194 млн. 625 тис. 386 доларів).