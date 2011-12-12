Джерело: Янукович переніс поїздку до Харківської області

Робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Харківської у області попередньо переноситься з 13-го на 14-те грудня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в структурах центральної влади.

У зв`язку з перенесенням дати візиту, зазначив співрозмовник агентства, не виключені зміни і в самій програмі перебування на Харківщині глави держави.

Як повідомляв УНІАН, робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Харківську область мала відбутися 13 грудня.

Зокрема, за даними ОДА, планувалося, що глава держави відвідає Липецьке терапевтичне відділення Мереф’янської центральної районної лікарні Харківського району.

За неофіційною інформацією, В.ЯНУКОВИЧ також планував узяти участь в урочистій церемонії відкриття 5-зіркового готелю Kharkiv Palace*, спорудженого групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

Будівництво готелю Kharkiv Palace*, входить до Державної програми підготовки до ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.