«Беркут» виштовхує прихильників Тимошенко під колеса машин
11:01, 13 грудня 2011Політика
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Заради Калашникова
У Києві біля будівлі Апеляційного суду співробітники спецпідрозділу «Беркут» виштовхують прихильників екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО на проїжджу частину, під колеса проїжджаючих автомобілів.
Про це УНІАН повідомила голова луганської організації партії «Батьківщина» Ірина ВЕРІГІНА, яка бере участь у мітингу біля будівлі суду у Києві.
За її словами, міліція розчищає площу для прихильників «Загальновійськового союзу» колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА.
«Людей, які прийшли підтримати Юлію ТИМОШЕНКО, виштовхують на проїжджу частину. Почалася паніка, може початися тиснява», - сказала І.ВЕРІГІНА.
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