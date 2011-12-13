«Беркут» виштовхує прихильників Тимошенко під колеса машин

У Києві біля будівлі Апеляційного суду співробітники спецпідрозділу «Беркут» виштовхують прихильників екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО на проїжджу частину, під колеса проїжджаючих автомобілів.

Про це УНІАН повідомила голова луганської організації партії «Батьківщина» Ірина ВЕРІГІНА, яка бере участь у мітингу біля будівлі суду у Києві.

За її словами, міліція розчищає площу для прихильників «Загальновійськового союзу» колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА.

«Людей, які прийшли підтримати Юлію ТИМОШЕНКО, виштовхують на проїжджу частину. Почалася паніка, може початися тиснява», - сказала І.ВЕРІГІНА.