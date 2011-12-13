Платіні згадав обіцянку, яку не виконав Ющенко

Україна готова на 95% до Євро-2012, підтверджує президент UEFA Мішель Платіні.

Про це він заявив в інтерв`ю Kyiv Post.

"Хоча країна і не виконала обіцянку, дану у свій час екс-президентом Віктором Ющенком, не побудувавши 15 тис. кілометрів доріг і не забезпечивши достатньої кількості готелів", відзначає він.

"Якщо вони дають обіцянки, ви повинні їм вірити, тому що я не знаю, чи будуть вони виконуватися. З готелями дещо складніше", - зізнається Платіні, маючи на увазі спроби України забезпечити достатню кількість готельних номерів для всіх вболівальників.

В другій половині 2008-го UEFA під керівництвом наглядової ради створив локальні експертні комісії - щоб відслідковувати виконання проектів до Євро-2012 і "підтягти" їх до відповідних стандартів UEFA.

На підготовку турніру відомство Платіні виклало $669 млн в Україні і Польщі, давши шанс для просування і популяризації футболу серед 80-мільйонного населення обох країн.

Однак UEFA не в програші, адже Євро-2012 — це потенційно величезний ринок, на якому UEFA розраховує отримати прибуток у розмірі ? 1,8 млрд, в основному за надання прав на трансляцію матчів, пише видання.

Українська правда