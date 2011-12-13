У Кличка цікавляться, для чого під Апеляційним судом стільки "Беркута"

Партія «УДАР» вважає, що сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва, під час якого стороні захисту було відмовлено в усіх клопотаннях, демонструє упереджену позицію і ставить під сумнів можливість реалізації права Юлії ТИМОШЕНКО на захист.

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

«Атмосфера, в якій відбувається судове засідання, не додає авторитету українській судовій системі та силовим структурам. Коли під апеляційним судом рясно від «Беркута», а журналістам, депутатам, представникам посольств потрібно пробиватися через кордони міліції, то виникає питання – кого так бояться силовики й від кого вони так захищаються?», – йдеться у заяві.

У партії «УДАР» наголошують, що сьогодні увага багатьох міжнародних інститутів та країн прикута до судових процесів в Україні, тому влада повинна забезпечити неупереджений й відкритий процес, на якому будуть повністю дотримані права сторони захисту. «Особливо це важливо напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться у Києві 19 грудня. Українці очікують від цього саміту парафування Угоди про асоціацію. Але репресії проти опозиції та вибіркове правосуддя залишаються перепоною на шляху України до євроінтеграції».

Також партія «УДАР» наголошує, що сьогодні важливим питанням є не лише забезпечення права Ю.ТИМОШЕНКО на захист, але й забезпечення екс-прем’єру належної медичної допомоги.