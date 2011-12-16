Євгенію Тимошенко у Брюсселі прийняв єврокомісар

15 грудня доньку лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію ТИМОШЕНКО прийняв комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, Є.ТИМОШЕНКО і єврокомісар говорили про політично вмотивований процес проти її матері, необ‘єктивний розгляд апеляції та критичний стан її здоров‘я.

Як повідомлялося, 14-15 грудня Є.ТИМОШЕНКО перебуває у Брюсселі (Бельгія) на запрошення президента Комітету регіонів ЄС Мерседес БРЕССО для участі у пленарному засіданні Комітету регіонів ЄС та зустрічах з європейськими політиками.