Євгенію Тимошенко у Брюсселі прийняв єврокомісар
06:55, 16 грудня 2011Політика
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Пан Фюле повернувся з Києва
15 грудня доньку лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію ТИМОШЕНКО прийняв комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, Є.ТИМОШЕНКО і єврокомісар говорили про політично вмотивований процес проти її матері, необ‘єктивний розгляд апеляції та критичний стан її здоров‘я.
Як повідомлялося, 14-15 грудня Є.ТИМОШЕНКО перебуває у Брюсселі (Бельгія) на запрошення президента Комітету регіонів ЄС Мерседес БРЕССО для участі у пленарному засіданні Комітету регіонів ЄС та зустрічах з європейськими політиками.
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