Янукович вітатиме міліціонерів і зустрінеться з дипломатами

08:46, 16 грудня 2011
Політика
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Програма на сьогодні

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистостях з нагоди Дня міліції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також сьогодні відбудеться традиційна зустріч Президента В.ЯНУКОВИЧА з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

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