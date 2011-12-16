Янукович вітатиме міліціонерів і зустрінеться з дипломатами

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистостях з нагоди Дня міліції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також сьогодні відбудеться традиційна зустріч Президента В.ЯНУКОВИЧА з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.