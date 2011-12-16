Янукович вітатиме міліціонерів і зустрінеться з дипломатами
08:46, 16 грудня 2011Політика
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Програма на сьогодні
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистостях з нагоди Дня міліції.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Також сьогодні відбудеться традиційна зустріч Президента В.ЯНУКОВИЧА з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.
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