У «Батьківщині» заявляють, що влада розпочала арешти чорнобильців

Сьогодні арештовано лідера харківських чорнобильців Володимира ПРОСКУРІНА.

Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами народного депутата, В.ПРОСКУРІНА арештували о 6-й годині ранку.

«Це людина, яка користується колосальним авторитетом серед чорнобильців», - сказав він.

«На жаль, ми змушені констатувати, що так званий соціальний діалог, який влада начебто почала з чорнобильцями, - це самі звичайні примітивні репресії. Весь діалог зводиться до фальшування кримінальних справ та арештів справжніх лідерів чорнобильців», - підкреслив народний депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ наголосив, що партія «Батьківщина» засуджує «дії злочинної влади і вимагає негайного звільнення Володимира ПРОСКУРІНА».

«Ми також будемо вимагати наступного сесійного тижня звіту міністра внутрішніх справ ЗАХАРЧЕНКА щодо того правового бандитизму, які чинять його підлеглі по всій Україні», - резюмував він.