Розгляд скарги Тимошенко в суді сьогодні тривав 15 хвилин

Розгляд апеляційної скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на її повторний арешт перенесено на 21 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги сьогодні тривало трохи більше 15 хвилин.

На початку засідання головуюча у цій справі суддя Ольга ЄФИМОВА намагалася з’ясувати, чи буде в захисту Ю.ТИМОШЕНКО клопотання про відвід суддів.

На це захисник Сергій ВЛАСЕНКО зауважив, що такого клопотання не буде.

Після цього суддя повідомила, що зранку надійшла заява від Ю.ТИМОШЕНКО, що вона не зможе брати участі у засіданні через поганий стан здоров’я.

Водночас, додала О.ЄФИМОВА, керівництво СІЗО надіслало довідку, що був проведений черговий медогляд Ю.ТИМОШЕНКО, і стан її здоров’я є нормальним.

Крім того, зауважила головуюча суддя, зранку Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано зібратися для доставки у суд, однак вона відмовилася це зробити.

Після цього представники прокуратури висловили думку, що розгляд скарги можливий і без Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь С.ВЛАСЕНКО оприлюднив позицію Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона не вірить у справедливість суду. «Її позиція в цілому виглядає так: Творіть це беззаконня без мене», - сказав захисник.

Після цього суддя перенесла розгляд справи на 10.00 середи, 21 грудня.