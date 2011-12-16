Забужко назвала Табачника «кишеньковим злодієм-«тихушніком»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України вилучило із зовнішнього незалежного тестування у наступному році твори про Голодомор.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, із тестів вилучено, зокрема, раніше обов`язкові твори Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь".

"У шкільній програмі для старшокласників обидва ці твори, що описують величезну трагедію українського народу - геноцид 1932-1933 років, рекомендовані для додаткового, тобто самостійного читання. І лише школярі з філологічним напрямом навчання обов’язково вивчають роман Уласа Самчука "Марія". Вивчають, але у ЗНО про нього не згадано", - повідомили у прес-центрі.

Письменниця Оксана ЗАБУЖКО обурена цим фактом. "Це манера кишенькового злодія-"тихушніка", який орудує тихцем (а це взагалі стиль роботи нашого міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА), і як мавпа з годівнички тягає банани, так він по клаптику тягає в молоді ті складові української ідентичності і самосвідомості, які дражнять "русскій мір", - сказала вона.

На думку О.ЗАБУЖКО, такі дії Міносвіти можна розцінити як "інтелектуальну крадіжку в загальнонаціональному масштабі", яка має прирівнюватися до злочину проти України та її майбутнього.

"Вилучено саме твори, які не просто є зразками високохудожньої літератури, а присвячені одній із найбільших трагедій українців - Голодомору. Це є свідченням цілеспрямованої державної політики і продовженням спроб Дмитра ТАБАЧНИКА приховати сторінки української історії", - додав член Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні Володимир В’ЯТРОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомило, що програма ЗНО-2012 з української літератури зазнала помітних змін. Зокрема, як зазначила прес-служба Міносвіти, "розширено зміст предметних умінь і навичок із теорії літератури, введено нові твори. Таким чином, вдалося збалансувати програму з української мови і літератури та привести її у відповідність до чинних програм загальноосвітніх навчальних закладів із цих предметів".

У лютого цього року Міносвіти заявило, що в новому підручнику з української літератури за 11-й клас не буде роману Василя Барки "Жовтий князь", натомість з’явиться розділ, присвячений російськомовним поетам.