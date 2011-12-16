Азаров через Facebook набиратиме кадри в уряд?

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що метою його спілкування у Facebook є можливість одержати гарні пропозиції, зокрема кадрові.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання користувачів.

"Насамперед, я хочу вам сказати, що я точно так само думав 40 років тому, коли на моїх очах активні молоді люди не могли пробитися через партійну номенклатуру, і багато в чому через це в колишньому СРСР і відбулася криза. Тому безперечно мета мого спілкування в Facebook - це не тільки мати зворотний зв`язок з нашими людьми, а й одержувати гарні пропозиції, у тому числі й кадрові. А роботи на всіх вистачить. Отже, якщо у Вас є конкретні пропозиції, надсилайте, я готовий їх розглянути", - зазначив М.АЗАРОВ.