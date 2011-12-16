Азаров обіцяє зупинити «забаганку» чиновника, що тягне на півмільйона

20:54, 16 грудня 2011
Політика
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Доручив провести службове розслідування

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив провести службове розслідування щодо закупівлі дорогих автомобілів для посадовців державним підприємством "Ліски".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з приводу появи у ЗМІ повідомлення про бажання ще одного високопосадовця придбати дорогий автомобіль за 0,5 млн. грн.

"Ця забаганка чиновника не буде здійснена, адже Державне казначейство України категорично не здійснює таких видатків з державного бюджету", - підкреслюється в повідомленні.

В Департаменті запевнили, що за результатами службового розслідування спроби придбання державним підприємством "Ліски" автомобіля Volkswagen Touareg за 0,5 млн. грн. буде дано належну оцінку діям посадовців.

 

 

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