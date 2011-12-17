Гавриш: порядок денний в Україні формує Тимошенко з СІЗО

Екс-перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ вважає, що порядок денний в Україні формує Юлія ТИМОШЕНКО.

По це він сказав в інтерв’ю Радіо "Свобода".

"Найбільш трагічно в українських реаліях, що діалогу (влади і опозиції. - УНІАН) немає. Його немає і жодних причин прогнозувати, що він може виникнути, не існує. Все більше діалог підміняється маніпуляціями, як наприклад, репортажем із камери СІЗО, де в дзеркалі помітна досить дорога сучасна знімальна апаратура. І навіть не для експерта, а для пересічного громадянина зрозуміло, що мова йде про «креативний хід» для того, щоб заспокоїти не скільки внутрішні настрої, скільки зовнішні.



Але після того, як Фюле приїхав до камери головного опозиціонера країни, стало зрозуміло, що в країні два центри впливу і два центри формування настроїв громадян: офіційний і неофіційний. І з цим не рахуватися було б дуже неправильно. Окрім того, порядок денний країни виписує не влада, а виписує саме Юлія Тимошенко. І буде виписувати до того часу, доки вирішення цього питання, вже виходячи зі стандартів демократичного світу, не буде знайдене".

На думку С.Гавриша, одночасне існуваннядвох центрів впливу: одного – на Банковій, а другого – в Лук’янівському СІЗО, - може тривати дуже довго, оскільки сучасна опозиція практично не має ідеології, не має чіткої зрозумілої програми.

Водночас зростає стихійна активність соціальних груп.

"Політичні групи маневрують між Банковою та своїм майбутнім політичним мандатом, вони ходять з парасолькою, - міркує екс-заступник голови РНБО. - А соціальним групам втрачати нічого: більшість пенсіонерів живуть на суму до тисячі гривень, причому дві третини цих грошей йде на оплату послуг життя..."

"Жоден з відомих інтелектуалів владу не підтримує, - зазначає С.Гавриш. - Навпаки, всі інтелектуали сидять у мережі «Фейсбук», у блогах, із досить важкою, мені здається, негативною для влади позицією... Професіонали не можуть знайти своє місце у владі і пропозицій для них там не існує. Мова йде про те, що влада будує свою політику на доданій вартості, яка пов’язана виключно з контролем над фінансовими потоками..."

"Президенту надзвичайно важко в таких умовах, - підсумовує політик, - йому треба зробити неймовірне, йому треба зробити поворот на 90 градусів і знайти в собі сили йти в іншому напрямку. Це дуже важко зробити, тому що оточення міцно тримає ноги й руки президента і пропонує йому дуже часто речі прийнятні для нього. Бо президент не спілкується як ми з вами тут у студії, не читає «Фейсбук». Він захищений від усього цього".