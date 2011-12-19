Сьогодні у Києві відбудеться Саміт Україна – ЄС

Сьогодні у Києві відбудеться XV Саміт Україна – Європейський Союз.

Як повідомляє прес-служба Президента України, в рамках саміту о 12.05 відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Головою Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ та Головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі (вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України).

Пленарне засідання XV Саміту Україна - Європейський Союз (вул. Банкова, 11) розпочнеться o 12.40

Виступи на початку засідання транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

О 13.50 планується зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА, Голови Європейської Ради Г. ван РОМПЕЯ та Голови Європейської Комісії Ж.М.БАРРОЗУ з представниками ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня, на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вірить в успішність саміту Україна-Європейський Союз.

За його словами, після чотирьох років складної, копіткої внутрішньої і зовнішньої роботи, Україна практично завершила переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію, включно зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зону вільної торгівлі.

Він підкреслив, що наступний рік для України також «буде європейським». «Ми налаштовані на підписання угоди з Європейським Союзом, на визнання за Україною права набуття повноправного членства в ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.