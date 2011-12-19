Турчинов і Немиря сьогодні зустрінуться з керівництвом ЄС
12:09, 19 грудня 2011Політика
2288 0
У рамках саміту
Сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ та заступник голови партії Григорій НЕМИРЯ проведуть зустріч з керівництвом ЄС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», зокрема, вони зустрінуться з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та Єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.
Зустріч відбудеться на запрошення європейської сторони у рамках саміту Україна - ЄС, який проходить 19 грудня у Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter