Україну сьогодні ніхто не представляє на засіданні ЄврАзЕС у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це свідчить список учасників засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) на рівні глав держав у розширеному складі з Москві.

Зокрема, російську делегацію очолює Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, вірменську – Президент Серж САРГСЯН, білоруську – Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, казахстанську – Президент Нурсултан НАЗАРБАЄВ, киргизьку – Президент Алмазбек АТАМБАЄВ, таджицьку – Президент Емомалі РАХМОН. До делегації від кожної країни входять до 10 учасників.

Представників України також немає у списку запрошених учасників.

Засідання в розширеному складі розпочнеться після зустрічі Президентів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС високопосадовцями, оскільки зацікавлена у співпраці з Митним союзом.

Відповідаючи на запитання, де він все-таки буде 19 грудня – на саміті ЄврАзЕС чи на саміті Україна-ЄС у Києві - Президент сказав: «Все це гра не наша. Це розуміють, хто зіставляє дві події». Він наголосив, що Україна, безперечно, буде представлена на саміті ЄврАзЕС.

«Україна буде представлена ЄврАзЕС як спостерігач, і певні високопосадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співробітничати з Митним союзом», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

9 грудня генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ повідомив, що українська сторона не повідомляла, хто її представлятиме на засіданні ЄврАзЕС 19 грудня в Москві.

«Думаю, це буде відомо безпосередньо перед приїздом – наша справа зробити запрошення, і воно надіслано», - сказав Т.МАНСУРОВ.

За його словами, якщо Україну представлятиме високопосадовець нижче за главу держави, то цей представник не зможе взяти участі у «вузькому» засіданні на рівні Президентів. Проте він зможе взяти участь у відкритому засіданні.