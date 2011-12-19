Кличко вимагає, аби Черновецький з’явився на суд

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає за необхідне залучити голову КМДА Олександра ПОПОВА як свідка у судовій справі за позовом, який подав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проти В.КЛИЧКА, вимагаючи «спростувати оприлюднену ним інформацію про 70 млрд. грн., котрі були вкрадені у киян».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка" стосовно судового засідання, яке мало сьогодні відбутися у Печерському районному суді Києва.

Проте, як зазначили в прес-службі, засідання не відбулося у зв’язку із зайнятістю судді у розгляді іншої справи. Наступне засідання призначено на 18 січня 2012 року на 09.30.

З цього приводу В.КЛИЧКО заявив: «Влада не знає, як вийти з цієї ситуації. Адже тепер їй треба довести, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був ефективним мером. Тому процес затягується й буде тривати ще невідомо скільки. До речі, фразу про 70 млрд. грн. збитків, завданих Києву, озвучив з трибуни Київради і голова КМДА. Тож ми вимагаємо, аби суд залучив О.ПОПОВА у якості свідка. Також свої свідчення повинні надати Кирило КУЛИКОВ, Микола ТОМЕНКО та Іван ВАСЮНИК – усі вони свого часу очолювали комісії, котрі досліджували діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Документи й висновки цих комісій обов’язково мають бути долучені до розгляду як докази».

Також В.КЛИЧКО звернув увагу, що сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ так і не з’явився на судове засідання. «Це вкотре підтверджує, що мер Києва – особа віртуальна. Він більше року не з’являється на роботі, не приймає громадян, не веде сесії Київради. Нам лише розказують, що він нібито спілкується із кимось по телефону, а документи на підпис йому передають літаком. Це – відверте знущання над киянами й ганьба для міста», - наголосив В.КЛИЧКО.

При цьому політик нагадав, що він та його партія неодноразово подавали позови до суду на незаконні рішення київської влади, зокрема, проти підвищення житлово-комунальних тарифів. «Часто суди приймали рішення на нашу користь. Думаю, що виграю і цю справу, якщо не буде втручання влади. Бо останнім часом вона використовує суд як засіб тиску на опозицію. Якщо так піде і далі, то скоро подаватимуть до суду на всіх, хто незадоволений ситуацією в країні», - заявив В.КЛИЧКО.