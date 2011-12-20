Опозиція вимагає не запроваджувати російську мову в дитсадках

Верховна Рада з ініціативи уряду планує включити в порядок денний зміни до Закону „Про дошкільну освіту”.

Це документ, який фактично усуває із дошкільної освіти українську мову, заявив народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Не зважаючи на протести громадськості й застереження експертів, уряд наполегливо «пропихає» цей законопроект в парламент. Документ, який всупереч Конституції вводить у дошкільній освіті двомовність», - зазначив політик.

За словами В.КИРИЛЕНКА, нині в Україні, за офіційною інформацією, не вистачає 700 дитсадочків, лише в Києві потрібно створити більше 6 тис. місць для дошкільнят. «Натомість дії уряду в сфері дошкільної освіти межують з маразмом», - заявив він.

«Спочатку ухвалюється закон, що передбачає обов’язковість дошкільної освіти у садочках, яких гостро не вистачає, а тепер уряд намагається протягнути законопроект про запровадження російської мови у всіх дитсадках», - сказав народний депутат.

У зв’язку з цим В.КИРИЛЕНКО вчергове закликав уряд відкликати цей провокативний законопроект, а натомість сконцентрувати свої зусилля на будівництві нових дитячих садочків й збільшення зарплатні працівникам дошкільних закладів.