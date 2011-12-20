Тарасюк: Угоду про асоціацію з ЄС можуть парафувати в середині січня

Народний депутат від НУ-НС, голова парламентського Комітету з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що Україна може парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у середині січня.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Європейський парламент рекомендував Раді Європейського Союзу і Європейської комісії, щоб це відбулося до кінця цього року. Чи відбудеться до кінця року? Залишилися мало днів. Але якщо парафування не відбудеться до 24 числа – до Різдва, - то очевидно, що це відбудеться десь у середині січня. Це технічна процедура. Все, в принципі, узгоджено", - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його думку, парафуванню угоди під час саміту Україна - ЄС 19 грудня завадили політичні чинники.

"Хоча представники Європейського Союзу і української влади кажуть, що технічні проблеми завадили парафуванню цієї угоди під час саміту, на мій погляд, саме політичні проблеми перешкодили парафуванню під час саміту", - зазначив Б.ТАРАСЮК.