Янукович полетів до Медведєва
11:58, 20 грудня 2011Політика
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Було офіційне запрошення
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочим візитом до Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
Зустріч відбудеться у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у ювілейному, 20-му засіданні Ради глав держав-учасниць СНД на офіційне запрошення Д.МЕДВЕДЄВА.
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