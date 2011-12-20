Янукович полетів до Медведєва

11:58, 20 грудня 2011
Політика
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Було офіційне запрошення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочим візитом до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Зустріч відбудеться у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у ювілейному, 20-му засіданні Ради глав держав-учасниць СНД на офіційне запрошення Д.МЕДВЕДЄВА.

 

 

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