Янукович полетів до Медведєва

Було офіційне запрошення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочим візитом до Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба Президента. Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Зустріч відбудеться у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у ювілейному, 20-му засіданні Ради глав держав-учасниць СНД на офіційне запрошення Д.МЕДВЕДЄВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter