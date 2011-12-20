«Розкол» у своїй партії Тимошенко називає провокацією людей Януковича

Лідер партії «Батківщина» Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що очолювана нею партія її не зрадила, а навпаки - всіляко підтримує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у її заяві, яку сьогодні у перерві засідання Апеляційного суду Києва озвучив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Зупинитися хочу на останній цинічній провокації про те, що партія «Батьківщина» зрадила лідера, почала працювати на коньюнктурні інтереси окремих керівників партії. Та що мої заяви, листи та повідомлення приховуються або ігноруються», - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

«Зараз масово почала поширюватися інформація, - продовжує вона, - про нібито розкол між мною та партією, яку я очолюю. Ще раз повторюю, що це є свідомою провокацією оточення ЯНУКОВИЧА».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона і партія «Батьківщина» є і продовжують бути єдиним цілим «зі всіма нашими помилками, перемогами, розчаруваннями та успіхами».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила подяку за підтримку усім своїм однопартійцям і депутатам парламентської фракції.