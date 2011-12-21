Парламент передав "статтю Тимошенко" до відання СБУ

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності» (№ 4505).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 330 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено викласти частину 3 статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України у новій редакції: «У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених зазначеними статями, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов`язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України".

У пояснювальній записці зазначалося, що документ «має на меті посилення боротьби зі службовими злочинами, зокрема, корупцією, і, як наслідок, зменшення рівня корупції в Україні».