У сесійну залу ВР прийшов Дід Мороз

До сесійної зали Верховної Ради приходив Дід Мороз .

Як передає кореспондент УНІАН, у руках він тримав мішок. У залі Дід Мороз пробув менше хвилини. Народні депутати зустріли його усмішками. А в цей час з трибуни ВР доповідав міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Як відомо, до сесійної зали мають право заходити лише народні депутати, тому можна припусти, що у Діда Мороза перевдягнувся хтось із парламентаріїв.