У сесійну залу ВР прийшов Дід Мороз

10:26, 23 грудня 2011
Політика
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Перевдягнувся хтось із парламентаріїв?

До сесійної зали Верховної Ради приходив Дід Мороз .

Як передає кореспондент УНІАН, у руках він тримав мішок. У залі Дід Мороз пробув менше хвилини. Народні депутати зустріли його усмішками. А в цей час з трибуни ВР доповідав міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Як відомо, до сесійної зали мають право заходити лише народні депутати, тому можна припусти, що у Діда Мороза перевдягнувся хтось із парламентаріїв.

 

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