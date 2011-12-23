У сесійну залу ВР прийшов Дід Мороз
10:26, 23 грудня 2011Політика
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Перевдягнувся хтось із парламентаріїв?
До сесійної зали Верховної Ради приходив Дід Мороз .
Як передає кореспондент УНІАН, у руках він тримав мішок. У залі Дід Мороз пробув менше хвилини. Народні депутати зустріли його усмішками. А в цей час з трибуни ВР доповідав міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.
Як відомо, до сесійної зали мають право заходити лише народні депутати, тому можна припусти, що у Діда Мороза перевдягнувся хтось із парламентаріїв.
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