ЄС братиме участь у модернізації української ГТС за однієї умови

Керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ зазначає, що Європейський Союз братиме участь у модернізації української газотранспортної системи лише за умови прозорості цього процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу «Чи стане Україна частиною Євразійського Союзу?», організованого Інститутом Горшеніна.

«Україна хоче, щоб європейські партнери інвестували багато грошей у модернізацію ГТС. Якщо не буде прозорості, що відбувається у цьому секторі, які схеми там працюють, я думаю, що вони не будуть готові вкладати ці кошти. Це абсолютно чіткі і зрозумілі умови для інвенстицій», - сказав Н.ЛАНГЕ.

«ЄС уже давно готовий брати участь і в консорціумі, і в модернізації ГТС, але склалося враження, що Україна хоче зберегти корумповані і корупційні схеми, які домінують у цьому секторі, а співпраця з ЄС без прозорості неможлива», - додав він.

Н.ЛАНГЕ також зазначив, що, виходячи із досвіду співпраці з Україною, заяви та публічні наміри, які доводиться чути, дуже часто не співпадають з тим, що потім реально відбувається.