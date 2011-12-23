МЗС: виконання Угоди про асоціацію - це 80% вступу у ЄС

У МЗС України вважають, що на саміті Україна - ЄС 19 грудня Україна отримала політичне визнання, що може стати членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН на засіданні круглого столу «Чи буде Україна частиною Євразійського союзу?», організованого Інститутом Горшеніна.

«Ми вважаємо, що фактично отримали політичне визнання того, що Україна зможе стати членом ЄС», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відмовилась Україна від закріплення перспективи членства у преамбулі Угоди про асоціацію, враховуючи, що у спільній заяві керівництва України та ЄС зазначено, що Євросоюз визнає європейську ідентичність України.

«Оскільки переговори завершено, то вже нічого змінювати в угоді неможливо, але політична заява вищого керівництва України та ЄС - це для європейської політичної системи, по суті, рівень зобов`язань, тотожний зобов`язанням, взятим відповідно до угоди», - додав О.ВОЛОШИН.

О.ВОЛОШИН закликав не перетворювати питання про перспективу членства у «щось абсолютно штучне». «Для нас головне - це угода сама по собі, оскільки це зближує Україну з ЄС», - додав він.

За його словами, закласти в угоду те, що Україна через 5 чи через 10 років буде членом ЄС - нереально. «Це не залежить ні від справи Юлії ТИМОШЕНКО, ні від чогось іншого. Є принципова позиція деяких країн, зокрема, Німеччини, які кажуть: давайте подивимося, як ви будете розвиватися, як буде розвиватися ЄС», - пояснив О.ВОЛОШИН.

Він також зазначив, що виконання Угоди про асоціацію - це на 80% виконання умов для кандидата на членство у Євросоюзі, і якщо Україна виконає ці вимоги і впровадить відповідні стандарти, то їй нічого не заважатиме серйозно ставити питання про вступ до ЄС.