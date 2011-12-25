З'їзд "Свободи" визначив стратегію

24 грудня 2011 року у Києві відбувся другий етап ХХІІІ З`їзду Всеукраїнського об`єднання "Свобода", повідомляє сайт ВО.

На З`їзді було ухвалено зміни та доповнення до Програми та Статуту ВО "Свобода", визначено стратегію роботи на 2012 рік та підбито підсумки діяльности націоналістичного об`єднання після місцевих виборів 2010 року.

Лідер ВО Олег Тягнибок під час виступу на з`їзді зазначив: "Ми – чи не єдина партія в Україні, для якої ідеологія та світоглядні засади мають найвищу вартість. Протягом року після першого етапу XXIII З`їзду нашої політичної сили у грудні 2010 року ми напрацьовували доповнення до нашої партійної програми – "Програми захисту українців", яку ухвалив сьогоднішній з`їзд.

Саме виходячи з інтересів українців, з наших ідеологічних засад, "Свобода" і планує свої дії та визначає політичну стратегію. Наше глобальне завдання – перемогти антиукраїнський режим, що перебуває при владі в Україні. Усвідомлюємо, що у разі поразки на виборах режим може вдатися до силового сценарію утримання влади. Тож, маємо бути готові до боротьби усіма доступними методами, включаючи парламентські та непарламентські форми боротьби. Наша боротьба має носити тотальний характер: в органах місцевого самоврядування, на площах та вулицях.

Опозиція повинна визначитися не лише з планом перемоги на виборах, але, передусім, з діями після приходу до влади, щоби не сталося так, як було після перемоги помаранчевих сил 2007 року. Ми повинні мати пакет першочергових законодавчих ініціатив, які буде ухвалено в наступному парламенті.

На нашу думку, одними із першочергових мають стати закон про люстрацію та закон про заборону торгівлі землею, що має бути ухвалений на референдумі – закони, що забезпечать національну, соціальну та економічну справедливість. Саме ця стратегія протирежимної боротьби та ідеологічні засади мають бути головним предметом обговорення Комітету опору диктатурі. Інші речі – формула приходу до парламенту, узгодження спільних кандидатів на мажоритарних округах – є тактичними питаннями. Наразі ми підтримуємо обговорену на КОДі тактику походу на вибори трьома ідеологічними колонами: соціал-демократичною "Батьківщиною", ліберальним "Фронтом Змін" та націоналістичною "Свободою".

Головне наше завдання – донесення нашої ідеології до кожного українця, захист кожного українця, його національних та соціальних прав; яку би посаду не обіймав свободівець – він має діяти, виходячи із цих завдань. Чисельна націоналістична фракція у наступному парламенті – це ще один інструмент у боротьбі за права нашої Нації та за Велику Україну".

Для участи у заході зареєструвалися 486 делегатів з 25 обласних організацій, міст Києва та Севастополя.

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У рамках з’їзду відбулися брифінги представників ВО “Свобода”-керівників органів місцевого самоврядування.

Зокрема, міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, звітуючи про свою діяльність, зауважив, що 2011 рік Тернопіль завершує з повною виплатою заробітних плат бюджетникам.

Секретар Львівської міської ради Василь ПАВЛЮК зауважив, що Львів – єдине місто в Україні, яке має стратегію розвитку до 2025 року. Він повідомив, що з січня 2012 року у Львові буде втілюватися програма будівництва доступного житла для молоді.

У свою чергу секретар Івано-Франківської міської ради Руслан МАРЦІНКІВ зауважив, що, “незважаючи на те, що цього року ми не дорахувалися 20 мільйонів гривень, які були вилучені у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу, нам вдалося визначити пріоритети і багато що зробити протягом цього року”. Зокрема, зазначив він, вперше за 20 років у власність міської громади було повернуто 3 дитячих садочки, які раніше належали приватним власникам. Р.МАРЦІНКІВ також наголосив на запровадженні електронної черги в дитячих садочках.

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Перший етап ХХІІІ З`їзду Всеукраїнського об`єднання "Свобода" відбувся у Києві 25 грудня 2010 року.