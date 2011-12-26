У Києві новий голова податкової

26 грудня голова Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО проведе нараду з нагоди призначення Ірини НОСАЧОВОЇ на посаду голови Державної податкової служби Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС Києва, на нараду запрошені голова КМДА Олександр ПОПОВ, керівники правоохоронних та інших органів виконавчої влади столиці.

Захід розпочнеться о 12:30 у конференц-залі ДПА у м.Києві (вул. Шолуденка, 33/19, 11 поверх).

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 461-77-30, 461-77-12 до 10:00 26 грудня.

Як повідомляв УНІАН, І.НОСАЧОВУ призначено керівником податкової Києва 29 листопада. До призначення вона обіймала посаду заступника голови ДПА, а потім - директора Департаменту податкового контролю.

Свою трудову кар'єру І.НОСАЧОВА розпочала в Донецькій області. З 1994-го по 2004-й вона працювала в Костянтинівській філії Приватбанку, де свій трудовий шлях розпочинав нинішній голова НБУ Сергій АРБУЗОВ. Пізніше вона працювала в Укрбізнесбанку.