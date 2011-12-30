Губернатор читає думки Януковича?

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК не братиме участь у парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я не буду брати участь у парламентських виборах, - наголосив губернатор. - Це не моє. Це моє тверде рішення».

За його словами, «йти на парламентські вибори - це свого роду зрада Президента України». «Це розглядаю, в деякій мірі, як зраду Президента України, - зауважив, зокрема, М.ВИШИВАНЮК. – Президент доручив мені працювати тут, в області. Я буду працювати до тих пір, доки мені довіряє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, якому я вірю, бо знаю його помисли, плани, думки. А вони є світлими».