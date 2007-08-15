Янукович хоче скликати позачергову сесію ВР

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує скликати позачергову сесію Верховної Ради для відміни недоторканності і пільг для чиновників усіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Давайте ініціюватимемо, є депутати, звернемося до Президента на початку вересня, до виборів зберемо депутатів і одноголосно проголосуємо за відміну недоторканності і всіх пільг Президента, прем`єр-міністра, міністрів, депутатів Верховної Ради і суддів. Усіх! Давайте зробимо, і це буде нормальний підхід до виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим прем`єр вважає заяву політичних опонентів про необхідність відміни депутатської недоторканності виключно передвиборним популістським гаслом. «Чому в 2005 році помаранчеві, які мали всю владу, цього не зробили, а взялися сьогодні в переддень виборів?», - поцікавився він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні має намір обговорити тему відміни недоторканності для чиновників усіх рангів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні з питанням про його ставлення до відміни депутатської недоторканності звернулися журналістки. «Я вам (журналісткам) дозволив торкнутися. Мені було приємно. Це звісно жарт, але якби цим можна було нагодувати людей, ми б зробили так, аби вони могли торкатися до нас цілодобово», - пожартував В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр пошкодував, що журналістів не цікавить ситуація в економіці і соціальній сфері, а хвилює недоторканність.