Мороку з етапуванням Тимошенко Пшонка переклав на інші плечі

Депутатське звернення з приводу етапування екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Київського СІЗО в Качанівську виправну колонію №54 направлено в прокуратуру столиці.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, звернення надійшло від народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія ВЛАСЕНКА і двох інших депутатів.

"Депутатське звернення розглянуте і направлене в прокуратуру Києва, яка здійснює нагляд за дотриманням законності в СІЗО", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Він додав, що звернення буде розглянуте протягом 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, С.ВЛАСЕНКО заявив, що захист оскаржив етапування Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівську виправну колонію №54 в Харкові.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладання газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО етапували з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію №54 у Харкові. За даними Державної пенітенціарної служби України, направлення Ю.ТИМОШЕНКО до пенітенціарної установи був здійснене у зв`язку з набуттям чинності вироку, винесеного Печерським районним судом м. Києва, який був залишений у силі постановою Апеляційного суду від 23 грудня 2011 року, з дотриманням усіх вимог чинного законодавства.