Луценко: слід публічно досягти злагоди Тимошенко, Яценюка і Кличка

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає майбутні парламентські вибори шансом для суспільства оновити склад депутатів від опозиції.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Сільські вісті", повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

"Попри вимогу суспільства українські реєстрові демократи продовжують маневри двома, трьома і навіть чотирма колонами, які збираються повести на вибори", - зазначив Луценко.

"Зайве говорити, наскільки це небезпечно і самовпевнено в умовах всевладдя "регіоналів", які будуть на повну потужність застосовувати методи залякування, підкупу і фальсифікацій. Додайте до цього рій політичних "трупів", іуд, що зреклися власних переконань, канонічних українолюбів, які полюватимуть на голоси виборців", - нагадує політик.

Луценко упевнений, що в такій ситуації перемогти зможе лише згуртована і оновлена опозиція, яка "дбає не про чисельність своїх майбутніх фракцій, а про спільну перемогу у ВР, що виллється у 226 голосів".

Луценко згадав позитивний досвід 2007 року, коли у парламенті співпраця двох найпотужніших опозиційних фракцій "НУ-НС" і БЮТ довела, що це переможний шлях для українських демократичних сил.

"Сьогодні слід публічно досягти домовленості про єдність дій Тимошенко, Яценюка і Кличка в ході виборів. Зокрема, й щодо майбутнього керівництва ВР та уряду. Це вкрай потрібно, щоб гарантувати неповторення колотнечі між демократами після перемог 2005 та 2007 років", - додав політик.

У той же час, зазначає Луценко, вибори не повинні зводитися тільки до угод між партійними вождями.

"Вибори — це ще й шанс для суспільства оновити склад депутатів від опозиції. Не можна допустити повторення таємного формування закритих від громадськості списків та узгодження кандидатів у мажоритарних округах", - зауважив він.

Луценко також упевнений, що до депутатських лав необхідно ввести незалежних суспільних авторитетів.

"Тимошенко вже озвучила високе ім’я Ліни Василівни Костенко. Я б доповнив цей ряд іменами В’ячеслава Брюховецького, Юрія Андруховича, Ярослава Грицака, Олександри Кужель, Сергія Грабовського, Євгена Захарова та інших достойних людей. Саме присутність у парламенті людей, які довели, що вище за все ставлять своє чесне ім’я, стане потужним імпульсом для очищення української політики", - вважає Луценко.

Крім того, політик упевнений, що нинішня влада не дозволить йому самому стати депутатом.

"Власне, не дуже цього й прагну, адже політична діяльність не зводиться тільки до депутатського значка. Єдине, в чому можу запевнити, — мій голос братиме участь у виборчому процесі", - сказав він.