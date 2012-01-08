За пошкодження біл-борду з Януковичем порушили кримінальну справу

У Львові міліція порушила кримінальну справу за облиття фарбою біл-борду з новорічним привітанням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зауваживши, що кримінальну справу порушено за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також у міліції зазначили, що з місця події вилучено певні речові докази. При цьому в міліції не уточнили, про що саме йдеться.

Як повідомляв УНІАН, у Львові невідомі залили фарбою фотографію В.ЯНУКОВИЧА на біл-борді із новорічним привітанням. Про це написала «Українська правда», демонструючи відповідні фото на підтвердження цього факту.

Напередодні «Українська правда» розмістила фотокопію розпорядження Львівської облдержадміністрації, згідно з яким на голів райдержадміністрацій покладається відповідальність за стан біл-бордів із зображенням В.ЯНУКОВИЧА.