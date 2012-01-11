Студенти збираються протестувати, поки проект Табачника не відкличуть

Студенти обіцяють продовжувати акції протесту аж до відкликання законопроекту про „Про вищу освіту”, запропонованого міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» і представників ГО «Відсіч», учасники яких 10 січня пікетували комітети Верховної Ради України.

Автори заяви стурбовані можливим ухваленням вже до кінця нинішнього місяця законопроекту „Про вищу освіту” (№9665) авторства Міністерства освіти, бо, «обіцяючи на словах дворазове підвищення стипендій, Міносвіти цим документом залишає за собою право збільшувати плату за навчання для контрактників, обмежує студентське самоврядування та автономію ВНЗ, нівелює результати ЗНО і запроваджує нову санкцію – можливість відраховувати студентів за «академічний плагіат» (що слід вважати останнім - у проекті не прописано)». Така розмитість формулювань, на думку студентів, дозволить керівництву вузів поглиблювати корупцію у навчальних закладах.

Вони нагадують, що 10 січня міністр освіти Д.ТАБАЧНИК заявив на прес-конференції у Вінницькій області, що „немає студента, який би не виграв у разі ухвалення нового закону за однієї умови: що він збирається не мітингувати, а добре вчитися”, маючи на увазі обіцяне дворазове підвищення стипендій для всіх, окрім „трієчників”. «Але експерти вбачають у „ідеологічному” документі, підготовленому міністром освіти та головою парламентського комітету освіти і науки Максимом ЛУЦЬКИМ, зовсім не бажання адміністративними важелями утримати студентів від протестних акцій. Йдеться про елементарне бажання втримати адміністративний контроль над керівництвом вишів».

Як йдеться в заяві, в урядовому проекті налічується близько 50 повноважень КМУ та більш як 100 прямих повноважень МОНмолодьспорту у галузі управління освітою. Тобто у випадку його ухвалення міністерство отримає на 29 повноважень більше, ніж передбачено чинним законодавством. Через це законопроект називають забюрократизованим і таким, що звужує поняття «автономія ВНЗ».

На думку авторів заяви, цей документ, у разі його прийняття, «збереже той стан «застою» в сфері вищої освіти, який ми спостерігаємо вже дуже багато років, а також посилить контроль за керівниками вузів з боку профільного міністерства. Натомість можливостей дієвої реформи освітньої галузі у документі не передбачено».

Студенти зазначають, що міністерство намагається ухвалити законопроект №9665 будь-якою ціною. Але у Верховній Раді зареєстровано альтернативні документу: проект 9655-1 авторства опозиційних політиків Арсенія ЯЦЕНЮКА та Лесі ОРОБЕЦЬ та проект 9655-2, автором якого є член владної Партії регіонів і представник Президента України у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За словами заступника голови ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» Михайла КАМЕНЄВА законопроект 9655-2, містить ряд пунктів, яких немає у законопроекті Д.ТАБАЧНИКА: він визначає «академічну автономію», повністю відтворюючи положення Лімської декларації 1988 року; надає право ВНЗ видавати власні дипломи, а не дипломи державного зразка; дозволяє визначати умови конкурсу для вступу на бакалаврат за державним замовленням, а також право самостійно визначати умови та порядок вступу до ВНЗ. Цим законопроектом також пропонується, щоб орган, відповідальний за формування та діяльність системи оцінки і контролю якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та здобутої в них особами вищої освіти (ДАК), формувався за обов’язкової участі організацій роботодавців та представників ВНЗ (по одній третині). Через участь у роботі ДАК роботодавці також зможуть реально впливати на визначення змісту тих освітньо-професійних програм, за якими громадяни здобувають вищу освіту. Пропонується також змінити підходи до формування стандартів вищої освіти, принципу добровільної акредитації, а також запровадження національного рейтингу ВНЗ.

На думку студентів, такий підхід міг би стати фактором посилення самостійності вишів, які отримали би стимул поліпшувати свої послуги.

За словами активіста Громадського руху „Відсіч” Вадима КРАВЧИКА, законопроект Ю.МІРОШНИЧЕНКА вже схвалили багато освітніх експертів, і „більшість його ліберальних норм отримали б підтримку не тільки ректорату, але й студентства. А це напередодні парламентської кампанії тільки б зіграло на руку «регіоналам», які навряд чи можуть похвалитися великою кілкістю вдалих реформ. Втім можливо задум Банкової якраз і полягає в тому, щоб провалити одіозні плани Д.ТАБАЧНИКА і потім вихвалятися проривним «європейським» законом про освіту?».

Натомість, за словами представника «Відсічі», «нині «реформа» вищої освіти виглядає як спроба группи лобістів створити під себе потужну бюрократичну машину, аби мати змогу і далі впливати на ректорат і конвертувати адміністративні важелі у корупційні дивіденди».

Як наголосив В.КРАВЧИК, «проект Д.ТАБАЧНИКА є одназначно найгіршим, який тільки можна було вигадати». За його словами, ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» та Громадський рух «Відсіч» і «надалі організовуватимуть масові протести з вимогою відкликати його».

«Зміни до освіти треба вносити з урахуванням думки всіх студентів, а не за рахунок незрозуміло як проведених соціальних опитувань і потаємних круглих столів», - наголошують автори заяви.