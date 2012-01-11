У МОЗ заявляють, що у Тимошенко проблем з тиском немає

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є задовільним і стабільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам у Харкові заступник голови комісії Міністерства охорони здоров’я Галина СІРОШТАН сьогодні після спілкування Ю.ТИМОШЕНКО у камері Качанівської виправної колонії.

«Стан здоров’я не погіршився, стан здоров’я стабільний», - сказала Г.СІРОШТАН.

Про всі інші деталі огляду вона не повідомила, зіславшись на те, що законодавство забороняє розголошувати стан здоров’я пацієнта.

Відповідаючи на запитання журналістів, Г.СІРОШТАН зазначила, що «з тиском проблем немає». За її словами, залишаються актуальними ті рекомендації лікарів, зокрема, масаж і фізкультура, які були призначені напередодні.

Лікарі, які сьогодні спілкувалися з Ю.ТИМОШЕНКО, зазначили, що «людський і професійний контакт» з нею «нормальний».

За словами лікарів, умови у камері, де перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, залишаються нормальними.

Водночас лікарі не дали відповіді на запитання УНІАН, у якому стані перебуває сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО, тобто «лежить, ходить чи сидить», знову пославшись на норми законодавства.

Говорячи про можливість огляду Ю.ТИМОШЕНКО іноземними лікарями, начальник колонії Іван ПЕРВУШКІН сказав, що у тому випадку, коли МОЗ введе до складу комісії іноземних фахівців, їм буде дозволено працювати з Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи ситуацію щодо погіршення здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО у ніч на 7 січня, І.ПЕРВУШКІН заявив, що навколо цього відбувається «багато інсинуацій».