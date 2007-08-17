Колесников сказав, коли Янукович ”увіллється” у виборчу кампанію

08:38, 17 серпня 2007
Політика
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Прем`єр бере відпустку для агітації

Борис КОЛЕСНИКОВ Керівник Центрального виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ заявляє, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на початку вересня піде у відпустку для участі у виборчій кампанії.

В.ЯНУКОВИЧ “увіллється у виборчу кампанію, яку веде Партія регіонів... Він візьме відпустку", сказав Б.КОЛЕСНИКОВ в ефірі “5-го каналу”.

 

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