Колесников сказав, коли Янукович ”увіллється” у виборчу кампанію
08:38, 17 серпня 2007Політика
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Прем`єр бере відпустку для агітації
Керівник Центрального виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ заявляє, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на початку вересня піде у відпустку для участі у виборчій кампанії.
В.ЯНУКОВИЧ “увіллється у виборчу кампанію, яку веде Партія регіонів... Він візьме відпустку", сказав Б.КОЛЕСНИКОВ в ефірі “5-го каналу”.
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