Колесников сказав, коли Янукович ”увіллється” у виборчу кампанію

Керівник Центрального виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ заявляє, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на початку вересня піде у відпустку для участі у виборчій кампанії.

В.ЯНУКОВИЧ “увіллється у виборчу кампанію, яку веде Партія регіонів... Він візьме відпустку", сказав Б.КОЛЕСНИКОВ в ефірі “5-го каналу”.