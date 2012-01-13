Опозиції у ВР знадобилася перерва

У роботі Верховної Ради України на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС оголошено 30-хвилинну перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви голова парламенту Володимир ЛИТВИН зачитав вимоги двох фракцій щодо необхідності проведення Погоджувальної ради для узгодження сьогоднішнього порядку денного.

В.ЛИТВИН запропонував продовжувати пленарне засідання і паралельно з ним провести Погоджувальну раду.

Ця пропозиція не влаштувала опозиційні фракції опозиції. Депутати «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС зібралися біля трибуни та президії ВР. Після цього В.ЛИТВИН оголосив перерву.

У даний час депутати від Партії регіонів також зібралися біля трибуни та в президії.