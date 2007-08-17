Відбудеться чергове засідання ЦВК

Сьогодні о 17.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, планується, що до порядку денного засідання буде включено, зокрема, питання про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, про внесення змін до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано ЦВК, про угоду блоку політичних партій „Християнський блок” – Соціально-християнська партія, Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист, а також клопотання від кількох громадських організацій.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 15.30 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Акредитація обов’язкова.