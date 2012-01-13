Янукович скаржиться, що світ Україну критикує, але не допомагає

Україна активно шукає альтернативні джерела постачання газу за оптимальними цінами.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми шукаємо зараз альтернативні джерела постачання газу, безумовно, за нижчими цінами», - сказав глава держави.

Водночас, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, питання ціни на газ нині як в Україні, так і за її межами «дуже серйозно політизоване».

«Але сьогодні ще ніхто з тих, хто нас критикує, не запропонував нам допомогу. Ніхто. Жодна країна ні зі Сходу, ні з Заходу. І ми наодинці сьогодні залишаємося з цією проблемою», - підкреслив Президент.