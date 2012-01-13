Кличко каже, що ляльководів за ним немає

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО наголошує, що Україні потрібна справжня свобода слова, без неї неможливо побудувати сучасну демократичну державу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА.

Лідер політичної партії «УДАР» піддав критиці звільнення з посади голови комітету ВР з питань свободи слова представника опозиції Андрія ШЕВЧЕНКА. За словами В.КЛИЧКА, свобода слова є одним з ключових принципів демократії. «На жаль, сьогодні ми в Україні дуже далекі від демократичних цінностей. Свобода слова на словах, можливо, у нас і є, але якщо у нас не буде справжньої свободи слова, якщо журналісти не будуть контролювати суспільство, ми не зможемо побудувати сучасну державу», – вважає політик.

«Сьогодні я дивився доповідь представника Партії регіонів з приводу звільнення Андрія ШЕВЧЕНКА. Андрій з іншої політичної сили, але я знаю його як людину, як професійного журналіста, знаю про його професійні і моральні якості. І ті обвинувачення, які лунали на його адресу, були емоційні та підготовлені, тож ті, хто не знає Андрія особисто, можуть в це й повірити», – сказав В.КЛИЧКО.

«Українська політика така – хто краще збреше, хто краще розкаже якісь байки, той і правий. Тому й довіра українців до політиків така низька, бо всі вже звикли, що політики не відповідають за свої слова», – додав В.КЛИЧКО.

Лідер «УДАРу» також зазначив, що окрім свободи слова людині важливо мати свободу ухвалення рішень. «Я можу підтримувати чи критикувати дії тих чи інших політичних сил, але півтора-два роки тому ми вирішили заснувати нашу політичну силу. Ми не приєднувалися до тих політсил, які сьогодні є в Україні. Одне можу сказати – ляльководів за Кличком немає, бо надзвичайно дорогими є авторитет та репутація, на які можна працювати усе життя, а втратити за одну хвилину. Я ніколи не йду на компроміси з совістю і ніколи не дозволю собі бути маріонеткою у чужих руках», – наголосив В.КЛИЧКО.