Ветерани УПА та дивізії «Галичина» щомісяця отримуватимуть по 500 грн.

У 2012 році ветерани Української повстанської армії та дивізії «Галичина» в Івано-Франківську отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

Зокрема, за інформацією партії, ухвалюючи новий бюджет міста на 2012 рік, з ініціативи фракції ВО «Свобода» депутати збільшили щомісячну доплату воякам УПА та дивізійникам. Вже в цьому році розмір надбавки становить 500 грн.

Як зазначив з цього приводу голова профільної депутатської комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету, керівник місцевої «Свободи» Роман ОНУФРІЇВ, «незважаючи на те, що центральна влада й досі тікає від правди, не визнавши вояків УПА героями, ба навіть скасовує присудження звання Герой України Романові Шухевичу та Степанові Бандері, ми на місцевому рівні намагаємося протистояти цьому свавіллю. Сивочолі ветерани УПА та дивізії «Галичина» заслуговують на те, щоб їх визнали, оцінили їхню заслугу на шляху здобуття Незалежності».

Він нагадав, що «Свобода» неодноразово зверталася з вимогою визнати вояків УПА, вимагала повернути звання Герой України С.Бандері та Р.Шухевичу, але ані Президент, ані уряд не чують голосу громади. «Тому ми на місцевому рівні робимо те, що дозволяють нам повноваження», – підкреслив депутат-«свободівець».