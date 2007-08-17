Мельниченко йде на вибори разом з білими воронами і мішком компромату

Колишній майор державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про готовність оприлюднити матеріали «морального аспекту» щодо деяких українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав сьогодні на Х позачерговому з`їзді Партії вільних демократів під час відеовключення з лікарні, де він нині перебуває.

«Я складаю з себе раніше взяті добровільні зобов’язання не оприлюднювати деякі матеріали морального аспекту, але надалі я буду використовувати зібрані мною факти, не даючи пощади нікому з негідників і покидьків від політики, демонструючи суспільству їх справжні обличчя», - сказав він.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він усвідомлює, що його хвороба - це не звичайна тяжка хвороба, а «чергова спроба фізичного знищення».

«Відповідальність за те, що скоєно зі мною, я покладаю, в тому числі, на Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який не хоче, щоб я дожив до суду над КУЧМОЮ, оскільки особисто В.ЮЩЕНКО надав гарантії недоторканності Л.КУЧМІ», - заявив він.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що на нього «реально іде полювання» і застосовуються «нелюдські методи впливу».

Водночас екс-майор заявив, що, незважаючи на свій стан здоров’я, він прийняв відповідальне рішення іти до українського парламенту за виборчими списками Партії вільних демократів. За його словами, в списках партії зібралися так ж білі ворони, як і він сам.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також зазначив, що бере участь у виборах, аби добитися суду над колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ та “його бандою”.

«Суд над Л.КУЧМОЮ - це не є зведення особистих рахунків, тому що саме непокараність породжує вседозволеність. Якщо не відбудеться суд над Л.КУЧМОЮ, то бюджету України не буде повернуто ті десятки мільярдів доларів, які вкрала його банда», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований до Жовтневої лікарні Києва, де йому було поставлено діагноз «інсульт».

31 липня журналісту газети "Сегодня" М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що інсульт в нього стався, коли він “для слідчого ХАРЧЕНКА готував запитання для ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА і ЛИТВИНА. Вони повинні були дати свідчення з приводу своїх розмов із КУЧМОЮ».

8 серпня надійшло повідомлення про покращення стану М.МЕЛЬНИЧЕНКА.