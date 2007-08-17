Мельниченко йде на вибори разом з білими воронами і мішком компромату
Відбувся Х з`їзд Партії вільних демократів
Колишній майор державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про готовність оприлюднити матеріали «морального аспекту» щодо деяких українських політиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав сьогодні на Х позачерговому з`їзді Партії вільних демократів під час відеовключення з лікарні, де він нині перебуває.
«Я складаю з себе раніше взяті добровільні зобов’язання не оприлюднювати деякі матеріали морального аспекту, але надалі я буду використовувати зібрані мною факти, не даючи пощади нікому з негідників і покидьків від політики, демонструючи суспільству їх справжні обличчя», - сказав він.
За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він усвідомлює, що його хвороба - це не звичайна тяжка хвороба, а «чергова спроба фізичного знищення».
«Відповідальність за те, що скоєно зі мною, я покладаю, в тому числі, на Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який не хоче, щоб я дожив до суду над КУЧМОЮ, оскільки особисто В.ЮЩЕНКО надав гарантії недоторканності Л.КУЧМІ», - заявив він.
М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що на нього «реально іде полювання» і застосовуються «нелюдські методи впливу».
Водночас екс-майор заявив, що, незважаючи на свій стан здоров’я, він прийняв відповідальне рішення іти до українського парламенту за виборчими списками Партії вільних демократів. За його словами, в списках партії зібралися так ж білі ворони, як і він сам.
М.МЕЛЬНИЧЕНКО також зазначив, що бере участь у виборах, аби добитися суду над колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ та “його бандою”.
«Суд над Л.КУЧМОЮ - це не є зведення особистих рахунків, тому що саме непокараність породжує вседозволеність. Якщо не відбудеться суд над Л.КУЧМОЮ, то бюджету України не буде повернуто ті десятки мільярдів доларів, які вкрала його банда», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований до Жовтневої лікарні Києва, де йому було поставлено діагноз «інсульт».
31 липня журналісту газети "Сегодня" М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що інсульт в нього стався, коли він “для слідчого ХАРЧЕНКА готував запитання для ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА і ЛИТВИНА. Вони повинні були дати свідчення з приводу своїх розмов із КУЧМОЮ».
8 серпня надійшло повідомлення про покращення стану М.МЕЛЬНИЧЕНКА.