Томенко про матір і доньку Тимошенко

Заступник Голови Верховної Ради України, один з лідерів "Батьківщини" Микола ТОМЕНКО запевняє, що партія не розробляє технологію щодо балотування до парламенту замість Юлії ТИМОШЕНКО її дочки Євгенії.

Про це він заявив в неділю в ефірі телеканалу ТВі.

«Так не буде. Так не хоче Євгенія ТИМОШЕНКО», - сказав М.ТОМЕНКО

В той же час він зауважив, що позиція Ю.ТИМОШЕНКО в цьому питанні також буде важливою і є предметом для дискусії.

Однак М.ТОМЕНКО наголосив, що в партії «Батьківщина» немає такого поняття як «політичне спадкоємництво». «Такої технології «Батьківщина» не збирається розробляти», - сказав віце-спікер.

Він додав, що Є.ТИМОШЕНКО може допомагати «Батьківщині» своєю роботою.