Головою СДПУ(о) обрали Юрія Загороднього

Головою Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) обрано Юрія ЗАГОРОДНЬОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні делегати другого етапу чергового XXI з`їзду партії. За відповідне рішення свої голоси віддали 83 делегати, 4- утрималось. До обрання головою Ю.ЗАГОРОДНІЙ обіймав посаду заступника голови СДПУ(о).

Крім того, першим заступником голови СДПУ(о) став Ігор ШУРМА. Також з`їзд підтримав кандидатури заступників голови СДПУ(о) Юхима ФІКСА й Олексія МУСТАФІНА.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня делегати з`їзду СДПУ(о) прийняли відставку Віктора МЕДВЕДЧУКА з поста голови партії.

Крім того, делегати з`їзду прийняли рішення визнати майбутні позачергові парламентські вибори такими, що не відповідають Конституції України. СДПУ(о) вирішила не брати участі у дострокових парламентських виборах і закликала своїх прихильників підтримати Партію регіонів.