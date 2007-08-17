Головою СДПУ(о) обрали Юрія Загороднього
Відбувся другий етап XXI з`їзду партії
|Юрій Загородній
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні делегати другого етапу чергового XXI з`їзду партії. За відповідне рішення свої голоси віддали 83 делегати, 4- утрималось. До обрання головою Ю.ЗАГОРОДНІЙ обіймав посаду заступника голови СДПУ(о).
Крім того, першим заступником голови СДПУ(о) став Ігор ШУРМА. Також з`їзд підтримав кандидатури заступників голови СДПУ(о) Юхима ФІКСА й Олексія МУСТАФІНА.
Як повідомляв УНІАН, 27 липня делегати з`їзду СДПУ(о) прийняли відставку Віктора МЕДВЕДЧУКА з поста голови партії.
Крім того, делегати з`їзду прийняли рішення визнати майбутні позачергові парламентські вибори такими, що не відповідають Конституції України. СДПУ(о) вирішила не брати участі у дострокових парламентських виборах і закликала своїх прихильників підтримати Партію регіонів.