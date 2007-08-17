Тимошенко ділить з Кінахом ”прорив” (фото)

Блок Юлії Тимошенко звертається до представників засобів масової інформації та громадськості з проханням не плутати національну стратегію „Український прорив. До справедливої і конкурентноспроможної країни” з програмою Партії промисловців та підприємців України зі схожою назвою.

Про це УНІАН повідомили в прес–службі БЮТ.

“Прорив” Анатолія Кінаха – це зовсім інша річ. Він завжди всюди проривався з однією метою – щоб опинитися на якомусь (не важливо, на якому саме) місці в уряді”, - йдеться в заяві.

Також у заяві зазначається, що “розміщення на рекламних носіях реклами кінахового прориву нагадує сіру практику горе-виробників третіх країн, які намагаються збути недоброякісну продукцію за рахунок справжніх брендів. У цьому контексті прорив КІНАХА займає чільне місце в одному ряду з кросівками «Abibas» та магнітофонами «Pamasoniс”.

Прес-служба БЮТ також звертає увагу на “помилку, допущену в слові "Україна" на форзаці книги КІНАХА – там написано "Навіщо Ураїні потрібен прорив?”.

“Пропонуємо членам уряду ЯНУКОВИЧА сформувати свою власну „бібліотечку урядовця”, до якої вже сьогодні можна включити книгу КІНАХА про „ураїнський прорив” і працю ЯНУКОВИЧА з перевернутим догори ногами прапором України”, - додає прес-служба БЮТ.

При цьому наголошується, що стратегія БЮТ дійсно передбачає прорив в усіх сферах національної економіки та галузях суспільного життя.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Партії промисловців та підприємців України, міністр економіки Анатолій КІНАХ звинуватив Юлію ТИМОШЕНКО в плагіаті назви програми ПППУ "Український прорив".

Зокрема, 4 серпня на VI з`їзді ПППУ було прийнято маніфест, в якому партія пропонує програму відродження країни "Український прорив Останні події".

А.КІНАХ зазначив, що радий тому, що Ю.ТИМОШЕНКО також презентувала програму "Український прорив". Він підкреслив, що вже направив книгу ПППУ з їхньою програмою "Український прорив", виданою ще 3 роки тому.

Фото Наталії Давиденко/ УНІАН