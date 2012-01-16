Луценко побачив, що суд «заворушився»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Печерський районний суд Києва отримав завдання прискорити розгляд його справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на початку судового засідання.

«Схоже, що суд отримав вказівку якомога скоріше закінчити справу. Це виходить з нового щоденного режиму роботи, коли суд проходить без перерви на обід, без задоволення клопотань про надання медичної допомоги. Я без претензій на це, але мені стало очевидним, що справа отримала новий потужний зовнішній імпульс для скорішого її завершення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.